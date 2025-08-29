;

Lollapalooza Chile 2026: así puedes evitar fraudes digitales en la compra de entradas

Expertos alertan que los ciberdelincuentes aprovechan la euforia por el festival para lanzar páginas falsas, reventas engañosas y robo de datos financieros.

Matías Méndez

Lollapalooza Chile 2026: así puedes evitar fraudes digitales en la compra de entradas

Con el anuncio del line up de Lollapalooza Chile 2026 y el inicio de la venta de entradas, expertos en ciberseguridad encendieron las alarmas.

Según Kaspersky, los festivales de gran convocatoria representan un escenario ideal para los estafadores, que aprovechan la alta demanda para robar información personal y financiera a los fanáticos desprevenidos.

Revisa también:

ADN

El principal riesgo proviene de sitios falsos que imitan a las boleterías oficiales y de mensajes fraudulentos en correos electrónicos, SMS o redes sociales. Una encuesta de la compañía revela que el 28% de los chilenos ya ha sido víctima de fraude con su tarjeta de crédito, lo que refleja lo vulnerable que puede ser el proceso de compra online en este tipo de contextos.

Otro foco de estafa es la reventa no oficial a través de redes sociales, donde se ofrecen entradas duplicadas o inválidas. En estos casos, los pagos suelen realizarse directamente a cuentas personales o por transferencias inmediatas, dejando a la víctima sin posibilidad de recuperar su dinero y sin acceso al festival.

Para evitar caer en estas trampas, Kaspersky recomienda no almacenar datos bancarios en plataformas de boletería, configurar alertas de consumo en el banco, desconfiar de promociones inesperadas y preferir el uso de tarjetas virtuales para mayor seguridad.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad