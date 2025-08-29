Lollapalooza Chile 2026: así puedes evitar fraudes digitales en la compra de entradas

Con el anuncio del line up de Lollapalooza Chile 2026 y el inicio de la venta de entradas, expertos en ciberseguridad encendieron las alarmas.

Según Kaspersky, los festivales de gran convocatoria representan un escenario ideal para los estafadores, que aprovechan la alta demanda para robar información personal y financiera a los fanáticos desprevenidos.

El principal riesgo proviene de sitios falsos que imitan a las boleterías oficiales y de mensajes fraudulentos en correos electrónicos, SMS o redes sociales. Una encuesta de la compañía revela que el 28% de los chilenos ya ha sido víctima de fraude con su tarjeta de crédito, lo que refleja lo vulnerable que puede ser el proceso de compra online en este tipo de contextos.

Otro foco de estafa es la reventa no oficial a través de redes sociales, donde se ofrecen entradas duplicadas o inválidas. En estos casos, los pagos suelen realizarse directamente a cuentas personales o por transferencias inmediatas, dejando a la víctima sin posibilidad de recuperar su dinero y sin acceso al festival.

Para evitar caer en estas trampas, Kaspersky recomienda no almacenar datos bancarios en plataformas de boletería, configurar alertas de consumo en el banco, desconfiar de promociones inesperadas y preferir el uso de tarjetas virtuales para mayor seguridad.