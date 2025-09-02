;

Revuelo en Hollywood: estrella de Succession es detenida en Estados Unidos

De manera insólita, no se tomó ninguna foto policial porque la cámara de la comisaría no funcionaba al momento de su detención.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Gilbert Flores

El actor estadounidense Nicholas Braun, conocido por su papel de Cousin Greg en la aclamada serie de HBO Succession, fue detenido durante el fin de semana en Moultonborough, New Hampshire.

Según reportes policiales, recogidos por TMZ, el artista pasó aproximadamente una hora en la cárcel del condado de Carroll antes de ser liberado bajo su propia responsabilidad, con una fecha de comparecencia programada en los tribunales.

ADN

Getty Images / Rodin Eckenroth

Curiosamente, no se registró ninguna fotografía policial del actor, ya que la cámara de la estación no estaba operativa en el momento de su arresto. El incidente tuvo lugar en esta localidad, ubicada a unas dos horas al norte de Boston, Massachusetts.

Revisa también

ADN

Nicholas Braun no es un rostro nuevo en la pantalla: además de su trabajo en Succession, ha participado en películas como Zola, The Perks of Being a Wallflower y Sky High, mostrando su versatilidad en distintos géneros y formatos. Su trayectoria le ha permitido consolidarse como uno de los actores jóvenes más reconocibles de la industria estadounidense.

De acuerdo a la información divulgada por el citado medio, la detención se produjo debido a un arresto por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés). A pesar de este episodio, Braun fue liberado sin necesidad de pagar fianza, y ahora deberá enfrentar su caso en los tribunales en la fecha indicada por las autoridades locales.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad