Revuelo en Hollywood: estrella de Succession es detenida en Estados Unidos

El actor estadounidense Nicholas Braun, conocido por su papel de Cousin Greg en la aclamada serie de HBO Succession, fue detenido durante el fin de semana en Moultonborough, New Hampshire.

Según reportes policiales, recogidos por TMZ, el artista pasó aproximadamente una hora en la cárcel del condado de Carroll antes de ser liberado bajo su propia responsabilidad, con una fecha de comparecencia programada en los tribunales.

Curiosamente, no se registró ninguna fotografía policial del actor, ya que la cámara de la estación no estaba operativa en el momento de su arresto. El incidente tuvo lugar en esta localidad, ubicada a unas dos horas al norte de Boston, Massachusetts.

Nicholas Braun no es un rostro nuevo en la pantalla: además de su trabajo en Succession, ha participado en películas como Zola, The Perks of Being a Wallflower y Sky High, mostrando su versatilidad en distintos géneros y formatos. Su trayectoria le ha permitido consolidarse como uno de los actores jóvenes más reconocibles de la industria estadounidense.

De acuerdo a la información divulgada por el citado medio, la detención se produjo debido a un arresto por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés). A pesar de este episodio, Braun fue liberado sin necesidad de pagar fianza, y ahora deberá enfrentar su caso en los tribunales en la fecha indicada por las autoridades locales.