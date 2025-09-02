14 años sin Felipe Camiroaga: hermana comparte inédita e íntima foto del animador

“Hoy el corazón late fuerte por los dos…“. El viernes 2 de septiembre de 2011 ocurrió en Juan Fernández una de las tragedias aéreas más recordadas de la historia reciente de Chile.

Hace 14 años se produjo el accidente del C-212 Aviocar de la FACh, donde fallecieron 8 pasajeros y tres tripulantes producto de la violencia del impacto. Una de las víctimas fue Felipe Camiroaga, junto a otros integrantes del equipo del matinal Buenos Días a Todos.

Este martes, su hermana Soledad compartió una foto inédita del recordado animador y su padre en 1998.

"Hoy el corazón late fuerte por los dos… Por Felipe, que desde el cielo sigue presente en la memoria y el cariño de todo un país. Y por nuestro padre, que hoy enfrenta una operación al corazón con la misma fortaleza y ternura que siempre lo han definido“, compartió en su cuenta de Instagram.

“Porque cuando el amor es real, nunca se va”, agregó Soledad Camiroaga.

La imagen: