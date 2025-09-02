;

14 años sin Felipe Camiroaga: hermana comparte inédita e íntima foto del animador

La hermana del Halcón de Chicureo hizo un recuerdo de su hermano y contó una complicada situación de salud que vive su papá.

Hermana de Felipe Camiroaga compartió emotiva dedicatoria

Hermana de Felipe Camiroaga compartió emotiva dedicatoria

“Hoy el corazón late fuerte por los dos…“. El viernes 2 de septiembre de 2011 ocurrió en Juan Fernández una de las tragedias aéreas más recordadas de la historia reciente de Chile.

Hace 14 años se produjo el accidente del C-212 Aviocar de la FACh, donde fallecieron 8 pasajeros y tres tripulantes producto de la violencia del impacto. Una de las víctimas fue Felipe Camiroaga, junto a otros integrantes del equipo del matinal Buenos Días a Todos.

Este martes, su hermana Soledad compartió una foto inédita del recordado animador y su padre en 1998.

"Hoy el corazón late fuerte por los dos… Por Felipe, que desde el cielo sigue presente en la memoria y el cariño de todo un país. Y por nuestro padre, que hoy enfrenta una operación al corazón con la misma fortaleza y ternura que siempre lo han definido“, compartió en su cuenta de Instagram.

Porque cuando el amor es real, nunca se va”, agregó Soledad Camiroaga.

