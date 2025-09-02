Esta es la película chilena elegida para competir en los Premios Oscar y Goya 2026

La Academia de Cine de Chile confirmó que la película La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes, fue elegida para representar al país en la próxima edición de los Premios Oscar en la categoría Mejor Película Internacional y en los Premios Goya como Mejor Película Iberoamericana.

Durante el proceso también fueron consideradas producciones como La Ola, Patio de Chacales, Denominación de Origen, Los Hiperbóreos y Oro Amargo.

El filme, producido por Quijote Films, ambientado a comienzos de los años 80 en el desierto chileno, cuenta la historia de Lidia, una niña de once años que vive en una familia queer dentro de un pueblo minero marcado por la hostilidad.

La comunidad los margina y los culpa de una extraña enfermedad que “se transmite con una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro”. Entre la violencia y el miedo, la protagonista emprende un camino de venganza donde el amor aparece tanto como amenaza como refugio.

Con un reparto compuesto por Tamara Cortés, Matías Catalán, Paula Dinamarca, Claudia Cabezas y Luis Dubó, la cinta destaca por su humor, sensibilidad y fuerza simbólica. Además, fue realizada en coproducción con Les Valseurs (Francia), Weydemann Bros Films (Alemania), Wrong Men (Bélgica) e Irusoin (España).

Su recorrido internacional ha sido exitoso. Ganó el Grand Prix en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2025, participará en el Festival de Toronto (TIFF) y cerrará la sección Horizontes Latinos en San Sebastián, instancias clave de cara a los premios.

Las reacciones tras la elección de La misteriosa mirada del flamenco como la película competidora

Tras conocerse la designación, el director Diego Cespedes declaró: “Estamos contentos por representar a Chile y más contentos aún que esta representación sea desde lo disidente y desde los nuevos rostros”.

Por su parte, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, destacó: “Es muy significativo que esta ópera prima de Diego Céspedes represente al país en este camino hacia dos de los premios internacionales más importantes para el cine mundial”.

También agregó: “Si bien transcurre en un entorno local, en un pueblo minero del norte de Chile, exhibe una historia cuyos ingredientes son perfectamente reconocibles en cualquier lugar: el amor y el miedo, la violencia, el odio y la discriminación hacia las minorías”.

Finalmente, la presidenta de la Academia de Cine de Chile, María Elena Wood, explicó: “Este año alcanzamos una participación histórica del 74,5% de miembros activos en la votación, con películas postulantes de gran calidad que hicieron difícil la elección”.