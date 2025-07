Sex Pistols anuncian histórico concierto en Chile con Frank Carter como vocalista: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Los Sex Pistols, leyendas indiscutidas del punk británico, confirmaron su esperado regreso a Chile con un show único en el Teatro Caupolicán.

Este especial concierto en la capital marcará el debut en Santiago de la banda con Frank Carter como su nuevo y explosivo vocalista.

Sex Pistols Ampliar

El anuncio causó revuelo entre fanáticos y seguidores de la contracultura: con un solo álbum oficial, Never Mind the Bollocks, los Sex Pistols definieron la identidad sonora y estética del punk desde los años 70. Himnos como Anarchy in the UK, God Save the Queen y Pretty Vacant no solo sacudieron a la sociedad británica, sino que se convirtieron en símbolos universales de rebeldía y provocación.

Después de más de 45 años de su irrupción en Londres, el grupo demostró que sigue vigente con presentaciones recientes en festivales europeos como Download, Hellfest y Sweden Rock, además de shows sorpresa en el icónico 100 Club y el Bush Hall.

En esta nueva etapa, Frank Carter —reconocido por su carisma y energía en escena— toma el lugar de vocalista principal, acompañando a los miembros originales Steve Jones, Glen Matlock y Paul Cook.

¿Cuándo será y cómo comprar entradas?

El concierto de los Sex Pistols en Chile será el martes 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Las entradas estarán disponibles desde este viernes 4 de julio a las 10:00 horas a través de Puntoticket.

La producción del evento corre por cuenta de Free Fall, que anticipa una noche que promete convertirse en un hito para la música en Chile.

Se espera que el show sea un repaso cargado de energía de sus clásicos más incendiarios, en una fecha que muchos califican como una oportunidad irrepetible para revivir la esencia más cruda del punk.