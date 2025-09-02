;

No pudo asistir a la boda de su hijo: Luis Jara se sincera sobre su prohibición de ingreso a EE.UU.

“Es un asunto delicado”, fue parte de lo que comentó el cantante y animador.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Durante su paso en Hay que decirlo, Luis Jara sorprendió al detallar su inconveniente legal relacionado con su situación migratoria en Estados Unidos, lo que le ha impedido volver a Miami en el último tiempo.

El animador y cantante relató que este escenario tuvo un impacto directo en su vida familiar. De hecho, no pudo estar presente en el matrimonio de su hijo realizado en Miami, aunque sí formó parte de la celebración en Chile.

Tengo un hijo que vive en Estados Unidos, bueno, él puede entrar a Estados Unidos”, afirmó, ironizando.

Sobre su propia restricción, el artista explicó: “En este caso en particular, si bien es cierto, tengo un problema migratorio con Estados Unidos. Más allá de eso, me obligó a volver a un terruño de gente que me quiere”.

“Y estoy en un momento profesional fantástico. Y uno se da cuenta de que son cosas que pasan por algo”, añadió.

Luis Jara por su situación migratoria en Estados Unidos: “Es un tema personal, privado y delicado”

Respecto a la razón por la que no había abordado públicamente el tema, fue enfático en señalar: “Cuando tú no comentas algo como esto, sobre un problema migratorio, es porque es un tema más delicado que la farándula (...) Es un tema legal que no puedes traspasar”.

Profundizó en que “es un tema personal, privado y delicado que tiene ribetes legales, por lo tanto, yo no voy a ir a un programa a hablar sobre lo que pasa en mi casa o en mi vida legal”.

Finalmente, comentó: “Pero sí, efectivamente, cuando ya tienes ese problema, lo tienes asumido, absorbido, te puedes reír de él, porque no hay nada de lo que no puedas hablar”.

Me parece que hoy día tomarlo de esa forma, a mí y a mi familia nos hace pasarlo mucho mejor”, concluyó.

