FOTOS. “La fuerza del tricolor”: Colo Colo hace oficial su tercera camiseta para el 2025

Tal como adelantó ADN Deportes hace unos días, la nueva indumentaria del ‘popular’ viene en color.

Gonzalo Miranda

“La fuerza del tricolor”: Colo Colo hace oficial su tercera camiseta para el 2025

Colo Colo salvó el Centenario ganándole a la Universidad de Chile el pasado domingo, motivo suficiente para estar de fiesta. Por lo mismo, es que la presente semana continúan los festejos en Macul.

Así quedó confirmado este martes en el Estadio Monumental, luego de que junto a Adidas, oficializaran la nueva tercera camiseta para lo que resta de temporada, tal como lo adelantara ADN Deportes hace unos días.

Inspirado en 1953 y 1986, la nueva camiseta renace hoy con la fuerza del tricolor. La tercera equipación 2025 honra la histórica piel del Cacique, un homenaje nuestra historia y espíritu del club. Colo-Colo es Chile”, escribieron en las redes sociales.

