“Me veo pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy”: la ambición de una leyenda del Real Madrid en la música

A lo largo de la historia hemos conocido a varios futbolistas que han tomado caminos alejados del deporte, ya sea de forma paralela a su carrera o tras el retiro.

Durante las últimas jornadas comenzó a viralizarse el caso de un verdadero ícono del deporte, campeón de Champions, de Europa y del Mundial.

Se trata nada más y nada menos que de Sergio Ramos, quien pasó una gran e importante parte de su carrera siendo jugador del Real Madrid.

Hoy, vistiendo la camiseta del Monterrey en México, el español emprendió su carrera como cantante estrenando su primer sencillo: Cibeles.

El nombre de la canción no es casualidad, ya que alude a la Plaza de Cibeles ubicada en Madrid, siendo un tema (con videoclip incluido) dedicado al club europeo.

El defensor está convencido de su nueva faceta, así lo dejó en claro en una reciente conversación El Hormiguero, planteando su ambición musical.

Al ser consultado por un posible futuro como entrenador de fútbol, desvió la pregunta para apuntar al éxito como cantante, soñando con grandes reconocimientos.

“Me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años, más cercano que la Champions”, comentó.

Además, el campeón del mundo aclaró que esta nueva faceta es más que un simple capricho: “La música no es un hobby, no es un capricho puntual, es algo que siempre he tenido dentro”.

“Quiero dedicarme profesionalmente y compaginarlo, quiero jugar un año o dos y aprovechar ese tránsito para hacer música”, agregó.