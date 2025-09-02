Britney Spears causa polémica en Instagram tras publicar un atrevido video bailando

La cantante Britney Spears volvió a sorprender a sus seguidores tras publicar un video atrevido en Instagram, en el que aparece bailando en un body negro de encaje transparente.

La grabación, realizada en su residencia vacacional en México durante el feriado de Labor Day, generó todo tipo de comentarios y opiniones encontradas entre fans y medios.

En el video, Spears acompaña su coreografía con el tema “I Like It” de Cardi B mientras se mueve sensualmente, acariciándose el pecho y dando palmadas a su trasero.

Además, completó el look con sus icónicas botas negras de tacón y un sombrero rojo.

Cabe destacar que no es la primera vez que la cantante sorprende con publicaciones de este estilo. Apenas una semana antes, Spears compartió imágenes posando de espaldas y prácticamente desnuda.

“El amor propio y la confianza son algo que estoy buscando. Me disculpo con cualquiera por mostrar mi trasero. A veces tienes que avergonzarte para recordar quién eres. ¡Yo tampoco puedo creer que lo hice!”, comentó en dicha ocasión.

Además de su actividad en redes, la vida personal de Spears continúa siendo tema de conversación. Su hijo Jayden James cumplirá 19 años el próximo 12 de septiembre, y su otro hijo Sean Preston, cumplirá 20 años el 14 de septiembre.