“Me cuesta mucho respirar...”: el crudo relato de quienes socorrieron al head coach del Team Chile antes de su muerte

La muerte de Paulo Moreira da Costa, más conocido como Paulao, head coach del Team Chile de vóleibol playa, mantiene en luto al deporte nacional.

El entrenador brasileño falleció en el aeropuerto de Santiago este lunes, tras regresar de Trinidad y Tobago, donde había estado impartiendo cursos. En aquel vuelo también estaban presentes el presidente de la Federación Chilena de Básquetbol, Irán Arcos, y el director nacional del Instituto Nacional de Deportes, Israel Castro, quienes en conversación con Las Últimas Noticias detallaron el trágico suceso.

“Cuando salía por la manga vi a unas personas que rodeaban a alguien. Estaba Paulao en el suelo, consciente. Ahí le dije: ‘¿Qué te pasó?’, y me respondió: ‘Me desmayé, soy hipertenso’”, comenzó relatando Arcos.

“Me agarró la mano y me la apretó fuerte. Le pedí que estuviera tranquilo, que ya venía la asistencia médica. Y me dice: ‘Tengo mucho calor’, así que lo ayudé a sacarse la parka, sudaba mucho. Pregunté por la ayuda, que no llegaba. No había ni siquiera una silla de ruedas. Y me dijo: ‘Me cuesta mucho respirar’. Pasaron como 25 minutos hasta que, por fin, llegó la asistencia”, agregó el mandamás del baloncesto chileno.

Por su parte, el director del IND añadió: “Quizás contribuyó a este desenlace que, cuando íbamos a aterrizar, el avión volvió a despegar e hizo la maniobra de aterrizaje por segunda vez. Desconozco el motivo técnico, pero la pista debe haber estado ocupada. Fueron más de 20 minutos que perdimos ahí”.