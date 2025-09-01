Tragedia en el deporte nacional: muere el head coach del Team Chile de voleibol playa

Una noticia que conmovió al deporte nacional fue confirmada por el Comité Olímpico de Chile. A través de sus redes sociales, el organismo informó el fallecimiento de Paulo Moreira da Costa, más conocido como Paulao, entrenador principal del Team Chile de voleibol playa.

Según relató a ADN Deportes Jorge Pino, presidente de la Federación de Voleibol, el técnico se descompensó en el aeropuerto, cuando regresaba al país tras haber dictado un curso en Trinidad y Tobago.

Como head coach de la selección chilena, Paulao consiguió logros históricos, entre ellos la clasificación de los primos Grimalt a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024. También lideró campañas memorables en los Juegos Panamericanos, con el oro en Lima 2019 y el bronce en Santiago 2023.

“Más allá de los triunfos, será recordado por su pasión, compromiso y calidez humana, que inspiraron a generaciones de deportistas”, escribió en un comunicado la Federación de Voleibol de Chile.