Tragedia en el deporte nacional: muere el head coach del Team Chile de voleibol playa

Paulo Moreira da Costa fue el encargado de la histórica participación de los primos Grimalt en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Paris 2024.

Javier Catalán

Diego Sáez

Foto: Comité Olímpico de Chile

Foto: Comité Olímpico de Chile

Una noticia que conmovió al deporte nacional fue confirmada por el Comité Olímpico de Chile. A través de sus redes sociales, el organismo informó el fallecimiento de Paulo Moreira da Costa, más conocido como Paulao, entrenador principal del Team Chile de voleibol playa.

Según relató a ADN Deportes Jorge Pino, presidente de la Federación de Voleibol, el técnico se descompensó en el aeropuerto, cuando regresaba al país tras haber dictado un curso en Trinidad y Tobago.

Como head coach de la selección chilena, Paulao consiguió logros históricos, entre ellos la clasificación de los primos Grimalt a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024. También lideró campañas memorables en los Juegos Panamericanos, con el oro en Lima 2019 y el bronce en Santiago 2023.

Más allá de los triunfos, será recordado por su pasión, compromiso y calidez humana, que inspiraron a generaciones de deportistas”, escribió en un comunicado la Federación de Voleibol de Chile.

