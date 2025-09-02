;

AUDIO. “Estamos con la espera administrativa”: el duro golpe al voleibol chileno tras la sorpresiva muerte de Paulao

En conversación con ADN TOP, el presidente de la Federación de Voleibol de Chile reconoció las complicaciones que hay para velar al head coach del voleibol playa.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Jorge Pino en ADN TOP

Jorge Pino en ADN TOP

El deporte chileno se ha visto profundamente golpeado producto de la sorpresiva muerte del head coach del voleibol playa, Paulao.

Paulo Moreira da Costa fue el encargado de trabajar junto a los primos Grimalt en sus clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

Ellos estaban muy complicados. Pretendemos hacer una misa entre jueves y viernes. Estamos con la espera administrativa para que sus hijos, que están en Italia y Brasil, autoricen a hacer las gestiones en Chile. No podemos hacer nada aún con el cuerpo”, reconoció al respecto, en diálogo con ADN TOP, el presidente de la Federación de Voleibol de Chile, Jorge Pino.

En la charla, el mandamás de la Fevochi remarcó la compleja situación en la cual Paulao falleció.

“Terrible pérdida como persona y profesional. Ayer a las 9 de la noche me llama el presidente de la Federación de Básquetbol y el director del IND, que venían en el mismo vuelo. Cuando salen del avión, se desvanece. Pidieron ayuda, trataron de reanimarlo, pero no había los elementos para una reanimación más completa. Tuve que avisarle a la pareja. Falleció en el mismo lugar en que cayó”, reconoció Jorge Pino.

Además, planteó cuál fue el diagnóstico del Servicio Médico Legal. “Nos manifestaron que fue sufrió una trombosis pulmonar”, concluyó Jorge Pino en ADN TOP.

