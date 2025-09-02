Arriesga más de 40 años de cárcel: parte fase final del juicio contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado
Uno de sus abogados informó que el exmandatario “no asistirá” a la sala del tribunal en Brasilia durante esta etapa.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no comparecerá ante la Corte Suprema para la fase final del juicio en su contra por golpismo, que inicia este martes y se extenderá hasta el 12 de septiembre.
El líder ultraderechista está acusado de haber conspirado para impedir la asunción de su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.
Consultado sobre si Bolsonaro estará presente durante esta etapa, su abogado Celso Vilardi respondió: “No asistirá”, consignó la agencia AFP. Según las reglas del tribunal, el acusado no está obligado a hacerlo.
“Condenado hasta a 43 años de prisión”
La fase final del juicio comienza con la lectura del informe del caso por parte del magistrado Alexandre de Moraes. Le seguirá la presentación del fiscal general y las intervenciones de los abogados defensores.
Revisa también
Los jueces deliberarán entonces para decidir si condenan o absuelven a Jair Bolsonaro y a siete de sus antiguos colaboradores.
La sentencia de la Corte Suprema se espera la semana próxima, en que el exmandatario podría ser condenado hasta a 43 años de prisión. Él sostiene su inocencia y dice ser un perseguido político.