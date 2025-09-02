Jara agradece reconocimiento de Matthei por reforma de pensiones: “La gente está chata de las peleas”

A través de sus redes sociales, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, agradeció que Evelyn Matthei reconociera que la reforma de pensiones era “una gran reforma”.

De hecho, la carta de Chile Vamos lideró en San Miguel una actividad con el eslogan “PGU: Grande y nuestra”, donde compartió un desayuno con 82 personas, en la cual buscaba subrayar que la PGU es un legado del piñerismo y de la coalición.

A través de su cuenta de X, Jara valoró el reconocimiento de Matthei. “Gracias por reconocer el trabajo, Evelyn Matthei. En política se ha hecho difícil reconocer el trabajo del otro, y deberíamos hacerlo más, porque la gente está chata de las peleas”, señaló.

“Nos costó más de 10 años construir acuerdos para subir las pensiones y dar tranquilidad a quienes trabajaron toda su vida. Lo importante hoy es que las personas mayores tengan la certeza de que en enero sus pensiones subirán”, agregó.

“El único sector que se opuso fue Republicanos”, cerró la exministra del Trabajo, emplazando directamente a la colectividad de José Antonio Kast, candidato que ha estado en el ojo de las críticas por sus propuestas que modificarían la reforma previsional.

Cabe consignar que a partir de este 1 de septiembre comenzó a regir el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) desde $224.000 a $250.000, medida contemplada en la reforma de pensiones aprobada este año.