“PGU: Grande y nuestra”: Matthei celebra aumento de la Pensión Garantizada Universal con actividad paralela a La Moneda

Este 1 de septiembre comenzó a regir el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) desde $224.000 a $250.000, medida contemplada en la reforma de pensiones aprobada este año. El alza se aplicará gradualmente: parte con las personas de 82 años o más; en septiembre de 2026 se extenderá a quienes tengan 75 años o más; y en 2027 alcanzará a todas las personas pensionadas desde los 65 años.

La Moneda realizó una ceremonia encabezada por el Presidente Gabriel Boric para marcar el inicio del beneficio, junto a las ministras y ministros del gabinete —entre ellos Trabajo y Previsión Social, Interior, Defensa, Hacienda, Segpres, Segegob, Mujer y Equidad de Género, y Culturas— y subsecretarías del área económica y previsional.

En paralelo, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lideró en San Miguel una actividad con el eslogan “PGU: Grande y nuestra”, donde compartió un desayuno con 82 personas. El gesto buscó subrayar el relato opositor de que la PGU es un legado del piñerismo y de la coalición, más que de la candidatura de Jeannette Jara. Al encuentro asistieron figuras ligadas al gobierno de Sebastián Piñera como Patricio Melero, Karla Rubilar, Juan José Ossa y Soledad Hormazábal.

La reforma también contempla un salto relevante en enero de 2026: las pensiones subirán entre 14% y 35% por la entrada en vigor del Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Expectativa de Vida, financiados por el Seguro Social. El primero reconoce trayectorias laborales extensas; el segundo busca corregir brechas de género en el sistema, considerando que las mujeres viven más años.

Con el hito de hoy, el Ejecutivo refuerza su agenda previsional con foco en alzas graduales y correcciones estructurales, mientras la oposición intenta capitalizar el aumento de la PGU como continuidad de políticas impulsadas en el pasado. El despliegue paralelo anticipa que el tema previsional será eje de disputa en la campaña presidencial.