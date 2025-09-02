;

VIDEOS. “PGU: Grande y nuestra”: Matthei celebra aumento de la Pensión Garantizada Universal con actividad paralela a La Moneda

Tanto el oficialismo como la oposición desplegaron actividades para festejar el inicio del aumento de la PGU, política establecida en la reforma previsional aprobada a comienzo de año.

Mario Vergara

Diana Copa

“PGU: Grande y nuestra”: Matthei celebra aumento de la Pensión Garantizada Universal con actividad paralela a La Moneda

“PGU: Grande y nuestra”: Matthei celebra aumento de la Pensión Garantizada Universal con actividad paralela a La Moneda / Sebastian Beltran Gaete

Este 1 de septiembre comenzó a regir el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) desde $224.000 a $250.000, medida contemplada en la reforma de pensiones aprobada este año. El alza se aplicará gradualmente: parte con las personas de 82 años o más; en septiembre de 2026 se extenderá a quienes tengan 75 años o más; y en 2027 alcanzará a todas las personas pensionadas desde los 65 años.

La Moneda realizó una ceremonia encabezada por el Presidente Gabriel Boric para marcar el inicio del beneficio, junto a las ministras y ministros del gabinete —entre ellos Trabajo y Previsión Social, Interior, Defensa, Hacienda, Segpres, Segegob, Mujer y Equidad de Género, y Culturas— y subsecretarías del área económica y previsional.

Revisa también:

ADN

En paralelo, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lideró en San Miguel una actividad con el eslogan “PGU: Grande y nuestra”, donde compartió un desayuno con 82 personas. El gesto buscó subrayar el relato opositor de que la PGU es un legado del piñerismo y de la coalición, más que de la candidatura de Jeannette Jara. Al encuentro asistieron figuras ligadas al gobierno de Sebastián Piñera como Patricio Melero, Karla Rubilar, Juan José Ossa y Soledad Hormazábal.

La reforma también contempla un salto relevante en enero de 2026: las pensiones subirán entre 14% y 35% por la entrada en vigor del Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Expectativa de Vida, financiados por el Seguro Social. El primero reconoce trayectorias laborales extensas; el segundo busca corregir brechas de género en el sistema, considerando que las mujeres viven más años.

Con el hito de hoy, el Ejecutivo refuerza su agenda previsional con foco en alzas graduales y correcciones estructurales, mientras la oposición intenta capitalizar el aumento de la PGU como continuidad de políticas impulsadas en el pasado. El despliegue paralelo anticipa que el tema previsional será eje de disputa en la campaña presidencial.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad