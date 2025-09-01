;

VIDEO. Hincha de la U empujado al vacío en Avellaneda ya está de vuelta en Chile: deberá ser operado nuevamente

Gonzalo Alfaro entregó sus agradecimientos tras el traumático proceso que significó para él haber estado al borde de la muerte.

Carlos Madariaga

Hincha de la U empujado al vacío en Avellaneda ya está de vuelta en Chile: deberá ser operado nuevamente

Hincha de la U empujado al vacío en Avellaneda ya está de vuelta en Chile: deberá ser operado nuevamente / Getty Images

Entre todo lo vivido durante la tragedia de Avellaneda, donde decenas de fanáticos de la U de Chile fueron agredidos por parte de la hinchada de Independiente, una historia resaltó entre varias.

Hablamos de la situación de Gonzalo Alfaro, que fue empujado desde una de las tribunas del Libertadores de América al vacío.

Increíblemente, el hincha de la U de Chile sobrevivió al impacto y fue atendido en Argentina, debiendo ser sometido a una operación quirúrgica.

Tras ser estabilizado y haber estado internado varios días, Gonzalo Alfaro ya regresó a suelo nacional y se reencontró con su familia en La Calera.

“Agradecido de todos, la U nunca me dejó solo, siempre se preocuparon de mí. Ahora espero mi recuperación. Esto es la U, una familia, valiente y combativa. De todo corazón, muchas gracias”, expresó el hincha en un registro viralizado por el programa "Matinal Crucino & Calerano“.

Aunque fue dado de alta y su recuperación avanza de buena manera, todo indica que Gonzalo Alfaro deberá ser operado nuevamente para reparar la zona de su cabeza que quedó sin hueso.

