Peaje a “luca” y más: estas son las medidas del plan “18 Seguro” del Gobierno para las Fiestas Patrias 2025

La iniciativa contempla un despliegue policial en todo el país, más de 550 controles en carreteras y restricciones a camiones.

Cristóbal Álvarez

Peaje a luca

Peaje a luca / Diego Martin

Durante este martes, el Gobierno presentó el plan “18 Seguro”, con el que busca reforzar la seguridad y la fiscalización en todo el país durante las Fiestas Patrias 2025.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, informó que los ministerios ya trabajan en estrategias para prevenir los siniestros que suelen ocurrir en estas fechas.

Concretamente, entre ellas, se anunció un mayor despliegue de Carabineros y PDI en fondas, pasos fronterizos y puntos de mayor riesgo.

Peaje a “luca”

Para facilitar los traslados y evitar congestión, el Ministerio de Obras Públicas dispuso la medida de “peaje a luca”, disponible el 17, 18 y 21 de septiembre.

Además, se espera la salida de más de un millón de personas desde Santiago, por lo que se implementarán más de 550 operativos de fiscalización en la Ruta 68 y la Ruta 5.

“Sabemos que los accidentes de tránsito son uno de los mayores problemas en estas fechas, así que reforzamos el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía. El año pasado tuvimos que lamentar más de 2.282 siniestros”, señaló Ramos.

Restricciones a camiones

Otra de las medidas será la restricción de camiones para mejorar la movilidad. Esta se aplicará el miércoles 17, entre 12:00 y 19:00 horas, y el jueves 18, entre 9:00 y 15:00 horas.

