Familia es víctima de turbazo en Colina: fueron golpeados y amarrados por delincuentes

Los ladrones huyeron en dos vehículos de las víctimas, además de diversas especies de valor.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Familia es víctima de turbazo en Chicureo: fueron golpeados y amarrados por delincuentes

Familia es víctima de turbazo en Chicureo: fueron golpeados y amarrados por delincuentes

01:39

En horas de la madrugada de este martes, una familia fue víctima de un robo del tipo turbazo en Chicureo, comuna de Colina.

Según información preliminar, al menos 8 delincuentes armados llegaron hasta el domicilio ubicado en Av. El Valle, en el condominio Los Abedules.

Mientras la familia dormía, los antisociales ingresaron a la vivienda, quienes con extrema violencia golpearon y amarraron a las víctimas.

Los ladrones sustrajeron diversas especies de valor, las que cargaron en dos vehículos de la familia, dándose a la fuga.

En el lugar, Carabineros tomó el procedimiento y se encuentran realizando las primeras diligencias para dar con los asaltantes.

