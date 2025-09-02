Familia es víctima de turbazo en Colina: fueron golpeados y amarrados por delincuentes

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Familia es víctima de turbazo en Chicureo: fueron golpeados y amarrados por delincuentes

En horas de la madrugada de este martes, una familia fue víctima de un robo del tipo turbazo en Chicureo, comuna de Colina.

Según información preliminar, al menos 8 delincuentes armados llegaron hasta el domicilio ubicado en Av. El Valle, en el condominio Los Abedules.

Mientras la familia dormía, los antisociales ingresaron a la vivienda, quienes con extrema violencia golpearon y amarraron a las víctimas.

Los ladrones sustrajeron diversas especies de valor, las que cargaron en dos vehículos de la familia, dándose a la fuga.

En el lugar, Carabineros tomó el procedimiento y se encuentran realizando las primeras diligencias para dar con los asaltantes.