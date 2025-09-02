Con 13 años, hijo de exfutbolista defenderá a Chile en el Mundial Junior de Padel: “Me aburrí del fútbol y me gustó este deporte” / Cedida

Chile ha ido incursionando paulatinamente en las citas planetarias del padel, deporte de gran crecimiento en el país en los últimos años.

Al respecto, habrá representación nacional en la decimoquinta edición del Mundial Junior de la especialidad, el cual se desarrollará en Reus, España, del 29 de septiembre al 5 de octubre.

Entre los integrantes de la delegación chilena sub 14, estará Clemente Espinosa, hijo del exvolante Carlos Espinosa, que con 13 años defenderá al país.

“Me siento bien. El apoyo que he recibido ha sido muy grato. Ojalá traer la copa a Chile”, dijo a ADN Deportes quien quedó en el listado tras ganar tres de los siete selectivos.

“Mis referentes son Tapia y Chingotto, los dos vienen desde lo más bajo y ahora han llegado al máximo, dedicaron todo su esfuerzo para llegar a lo alto. Ojalá llegar al Premier Padel y estar entre los 100 mejores del mundo”, destacó el estudiante del Colegio Vichuquén de Curicó, donde está radicado y desde donde busca apoyo para financiar el viaje.

Clemente Espinosa explicó también cómo terminó llegando a esta disciplina. “Me aburrí del fútbol, fui probando otros deportes y me gustó el padel. Antes jugaba tenis, entonces tenía la técnica agarrada. Lo acompañé a mi papá a jugar padel en Curicó, no había tanto apoyo al tenis acá y mi papá me dijo que mejor jugara padel porque sería un deporte que me ayudaría mucho”, reconoció.

El apoyo familiar

Carlos Espinosa no escondió su felicidad por el futuro mundialista de su hijo en el padel.

“Es un deporte muy entretenido. Vi que tenía muchas habilidades, lo disfruta mucho, lo pasa bien, ayuda en su formación como persona”, comentó a ADN Deportes, sin complicarse con el hecho de que no haya seguido sus pasos en el césped.

“No era tema que fuera futbolista. Creo que tenía condiciones para jugar, pero no le llamaba mucho la atención y no lo iba a obligar. Yo feliz que juegue padel, tenis o básquetbol, mientras se sienta feliz”, reconoció.