;

Funcionaria de la Dirección del Trabajo denuncia despido por vender contenido en Arsmate

La investigación se basó en normas del Estatuto Administrativo y la Ley de Bases del Estado.

Javiera Rivera

Funcionaria de la Dirección del Trabajo denuncia despido por vender contenido en Arsmate

Una exfuncionaria de la Dirección del Trabajo en Ancud, región de Los Lagos, acusó discriminación y acoso laboral tras ser destituida luego de que se conociera que mantenía una cuenta en la plataforma Arsmate.

Marta Álvarez trabajaba en la inspección comunal hasta mediados de 2025. Sin embargo, en noviembre de 2024 se abrió un sumario administrativo en su contra, luego de que se le acusara de publicar contenido erótico.

Durante 7 meses estuvo suspendida mientras se investigaba si utilizó dependencias de la institución para grabar material, lo que finalmente no se comprobó. Pese a ello, la sanción concluyó con su destitución definitiva.

La versión de la funcionaria

Álvarez aseguró en conversación con Denuncias BBCL que su despido responde a un proceso cargado de hostigamiento y comentarios de carácter sexista desde 2018, cuando fue trasladada a Ancud.

Relató que, además de burlas por su vestimenta y apodos ofensivos, recibió gestos de connotación sexual por parte de jefaturas. También recordó que, tras sufrir la pérdida de un embarazo, fue cuestionada por utilizar licencia médica, consigna Radio Bio Bio.

Revisa también

ADN

Respecto a la actividad en Arsmate, explicó que inició la venta de contenido erótico debido a problemas económicos tras una separación y para cubrir los gastos de su hijo diagnosticado con TEA.

Por su parte, el director regional de la Dirección del Trabajo, Claudio Salas, señaló que no puede referirse al caso por tratarse de un proceso administrativo reservado.

En paralelo, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) indicó que no tiene atribuciones para intervenir directamente en la investigación, aunque ofreció apoyo psicosocial a la trabajadora.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad