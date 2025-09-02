Funcionaria de la Dirección del Trabajo denuncia despido por vender contenido en Arsmate

Una exfuncionaria de la Dirección del Trabajo en Ancud, región de Los Lagos, acusó discriminación y acoso laboral tras ser destituida luego de que se conociera que mantenía una cuenta en la plataforma Arsmate.

Marta Álvarez trabajaba en la inspección comunal hasta mediados de 2025. Sin embargo, en noviembre de 2024 se abrió un sumario administrativo en su contra, luego de que se le acusara de publicar contenido erótico.

Durante 7 meses estuvo suspendida mientras se investigaba si utilizó dependencias de la institución para grabar material, lo que finalmente no se comprobó. Pese a ello, la sanción concluyó con su destitución definitiva.

La versión de la funcionaria

Álvarez aseguró en conversación con Denuncias BBCL que su despido responde a un proceso cargado de hostigamiento y comentarios de carácter sexista desde 2018, cuando fue trasladada a Ancud.

Relató que, además de burlas por su vestimenta y apodos ofensivos, recibió gestos de connotación sexual por parte de jefaturas. También recordó que, tras sufrir la pérdida de un embarazo, fue cuestionada por utilizar licencia médica, consigna Radio Bio Bio.

Respecto a la actividad en Arsmate, explicó que inició la venta de contenido erótico debido a problemas económicos tras una separación y para cubrir los gastos de su hijo diagnosticado con TEA.

Por su parte, el director regional de la Dirección del Trabajo, Claudio Salas, señaló que no puede referirse al caso por tratarse de un proceso administrativo reservado.

En paralelo, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) indicó que no tiene atribuciones para intervenir directamente en la investigación, aunque ofreció apoyo psicosocial a la trabajadora.