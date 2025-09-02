;

Con pasapelotas involucrados: Piero Maza explica las dos expulsiones que dejó el triunfo de la UC ante Cobresal

En el final del partido fueron expulsados los entrenadores asistentes del elenco “cruzado” y del conjunto “minero”.

Daniel Ramírez

Con pasapelotas involucrados: Piero Maza explica las dos expulsiones que dejó el triunfo de la UC ante Cobresal

Con pasapelotas involucrados: Piero Maza explica las dos expulsiones que dejó el triunfo de la UC ante Cobresal / Sebastian Beltran Gaete

La ANFP publicó el informe arbitral del triunfo 2-1 de Universidad Católica sobre Cobresal, en el cual, Piero Maza explicó las dos expulsiones que se produjeron en la parte final del partido.

Al minuto 90+6, fueron expulsados los entrenadores asistentes de ambos equipos: Andrés San Martín, del elenco “cruzado”, y Jaime Gutiérrez, del conjunto “minero”.

En su informe, el árbitro consignó que tanto San Martín como Gutiérrez terminaron expulsados por una confrontación que se originó porque los pasapelotas se estaban demorando en entregar el balón.

Revisa también:

ADN

“Andrés San Martín provoca una confrontación con el equipo adversario, sale de su área técnica para decirle a los pasapelotas no apurar la entrega de balones”, señaló Maza.

En cuanto a la expulsión de Jaime Gutiérrez, el juez indicó: “Sale de su área técnica a encarar a un miembro del cuerpo técnico de Universidad Católica, a raíz de la demora en la entrega de balones por parte de los pasapelotas del partido”.

Por último, Piero Maza detalló que los dos entrenadores asistentes siguieron discutiendo rumbo a camarines, por lo que tuvieron que intervenir miembros del cuerpo técnico de la UC y Cobresal para calmar la situación.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad