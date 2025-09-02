Con pasapelotas involucrados: Piero Maza explica las dos expulsiones que dejó el triunfo de la UC ante Cobresal / Sebastian Beltran Gaete

La ANFP publicó el informe arbitral del triunfo 2-1 de Universidad Católica sobre Cobresal, en el cual, Piero Maza explicó las dos expulsiones que se produjeron en la parte final del partido.

Al minuto 90+6, fueron expulsados los entrenadores asistentes de ambos equipos: Andrés San Martín, del elenco “cruzado”, y Jaime Gutiérrez, del conjunto “minero”.

En su informe, el árbitro consignó que tanto San Martín como Gutiérrez terminaron expulsados por una confrontación que se originó porque los pasapelotas se estaban demorando en entregar el balón.

“Andrés San Martín provoca una confrontación con el equipo adversario, sale de su área técnica para decirle a los pasapelotas no apurar la entrega de balones”, señaló Maza.

En cuanto a la expulsión de Jaime Gutiérrez, el juez indicó: “Sale de su área técnica a encarar a un miembro del cuerpo técnico de Universidad Católica, a raíz de la demora en la entrega de balones por parte de los pasapelotas del partido”.

Por último, Piero Maza detalló que los dos entrenadores asistentes siguieron discutiendo rumbo a camarines, por lo que tuvieron que intervenir miembros del cuerpo técnico de la UC y Cobresal para calmar la situación.