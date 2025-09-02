Supercopa en peligro (otra vez): la U de Chile se opone a jugarla si Conmebol la da por clasificada en Copa Sudamericana / ALEJANDRO PAGNI

Este martes, en la sede de la Conmebol, los representantes de la U de Chile e Independiente presentarán sus descargos tras la apertura de un expediente disciplinario contra ambos elencos luego de la cancelación del partido en Avellaneda.

En la directiva trasandina apuntan a que haya reanudación y se jueguen los minutos restantes del partido, asumiendo multa económica.

Sin embargo, en Azul Azul, la delegación chilena, compuesta por el presidente Michael Clark, el director José Ramón Correa y el abogado paraguayo Gerardo Acosta, confía en que los tres jueces les den el visto bueno para seguir en competencia.

El optimismo reina en la U de Chile a la espera de entregar sus argumentos y el fallo del Comité Disciplinario de Conmebol, que debería entregar su resolución este jueves, pues tiene 48 horas para dar a conocer su determinación.

En ese contexto, según información de ADN Deportes, si al cuadro universitario laico se le permite seguir en Copa Sudamericana, se opondrán a disputar la Supercopa contra Colo Colo el domingo 14 de septiembre. Dicha situación ya habría sido advertida a la ANFP por parte de los azules.

Todo tomando en cuenta que tendrán que viajar a Perú para medirse el jueves 18 de septiembre a Alianza Lima, en Matute.

Otro lío pasa a ser la revancha, pues el Estadio Nacional no estará disponible, pues ya está cerrado para el Mundial Sub 20. En ese caso, el Ester Roa Rebolledo de Concepción cobra fuerza para albergar el partido del 25 de septiembre.