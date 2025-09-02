Polémica en el fútbol brasileño. El club Atlético Goianiense decidió expulsar a tres jugadores que se sacaron una foto con Elisa Sanches, una reconocida actriz del cine para adultos de Brasil.

Los futbolistas, quienes formaban parte del equipo Sub-17 del "Dragão", se fotografiaron con Sanches en un aeropuerto y la imagen se hizo viral en redes sociales.

Este hecho despertó varias críticas por parte de los hinchas del Goianiense, ya que el club va colista en el Brasileirao Sub-17, acumula 15 partidos sin ganar y en su último encuentro sufrió una goleada por 8-1 frente a Gremio.

En medio de la polémica, desde Atlético Goianiense explicaron los motivos en torno a la salida de los tres juveniles que aparecen en la foto con la actriz brasileña. “La destitución de los jugadores siguió criterios de rendimiento técnico”, señaló el club al medio Globo Esporte.