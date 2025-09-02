“Marvel Zombis”: mira el primer tráiler y conoce los detalles de la nueva serie animada del UCM

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa expandiéndose en diferentes direcciones, intentando cautivar al público y retomar los niveles de éxito obtenidos antaño.

Bajo este contexto, uno de los próximos estrenos en la hoja de ruta es nada más y nada menos que Marvel Zombie, una nueva apuesta animada que nos presenta un escenario más oscuro.

Tras una larga espera, cargada de rumores y especulaciones, finalmente tenemos el primer tráiler oficial, donde queda claro que se trata de una historia violenta y sombría.

Esta característica hace que la mini serie se convirtiera en la primera producción animada del estudio en obtener clasificación TV-MA (solo para adultos).

El tráiler, cargado de gore, acción y horror, muestra a varios héroes del UCM transformados en muertos vivientes.

La animación no escatima en escenas explícitas: desde Namor partiendo en dos a su oponente, hasta Blade desmembrando a Ghost con su espada o un Spider-Man decapitando a zombis con sus telarañas.

La serie trae de regreso a reconocidos intérpretes de la saga, quienes vuelven a dar voz a los personajes que ya encarnaron en el cine.

Entre ellos destacan Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Guardián Rojo), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Paul Rudd (Ant-Man), Tessa Thompson (Valkiria), Simu Liu (Shang-Chi) y Hailee Steinfeld (Kate Bishop).

También se suman Dominique Thorne (Ironheart), Wyatt Russell (US Agent), Iman Vellani (Ms. Marvel), Randall Park (Jimmy Woo), junto con Todd Williams como Blade y Hudson Thames como Spider-Man.

El anuncio de la serie se remonta a finales de 2021, y su estreno se concretará casi cuatro años después. El guion estuvo a cargo de Zeb Wells, mientras que la dirección recayó en Bryan Andrews, quien también trabajó en la serie What If….

Aunque Marvel ya había incursionado en el terreno animado con tres temporadas de What If…, la recepción del público fue dispareja. Ahora, con un enfoque más arriesgado y una estética sin restricciones, Marvel Zombies busca consolidar una narrativa distinta dentro del UCM.

El estreno está agendado para el próximo 24 de septiembre y cuenta con un total de cuatro episodios.