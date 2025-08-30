Septiembre trae los últimos eclipses de 2025: revisa las fechas y si se podrán ver en Chile / Matt Anderson Photography

El 2025 se despide con dos espectaculares fenómenos astronómicos que ocurrirán durante septiembre: un eclipse lunar total, conocido como “Luna de Sangre”, y un eclipse solar parcial.

El primer eclipse recibe este peculiar nombre porque durante la fase total la Luna adquirirá un tono rojizo intenso, efecto causado por la sombra que proyecta la Tierra sobre el satélite natural.

Por su parte, el eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol, cubriéndolo solo parcialmente, por lo que el cielo no se oscurecerá por completo, como ocurre en un eclipse solar total.

Según información de la NASA, la “Luna de Sangre” se producirá el domingo 7 de septiembre, mientras que el eclipse solar parcial se registrará el 21 de septiembre, dos semanas después del primero.

¿Se podrán ver desde Chile?

Lamentablemente, el primer eclipse no será visible desde territorio chileno. El eclipse solar parcial, sin embargo, sí podrá observarse desde la Antártica y ciertas zonas del océano Pacífico.

Tras estos eventos, habrá que esperar hasta principios de 2026 para presenciar nuevos eclipses en Chile y Sudamérica.

El primero será un eclipse solar anular, programado para el 16 de febrero, y poco después, el 3 de marzo, ocurrirá un eclipse lunar total que será visible en Asia, Australia, las islas del Pacífico y gran parte de América.