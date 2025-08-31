Científicos descubren extraño hongo que puede destruir células cancerígenas

El Antrodia cinnamomea, un hongo poco común que solo crece en Taiwán, podría convertirse en una poderosa herramienta contra el cáncer.

Un estudio de la National Taiwan University y la National Yang Ming Chiao Tung University reveló que este hongo produce moléculas capaces de matar células cancerígenas y reducir la inflamación.

Este hongo ha sido utilizado por siglos en la medicina herbal de la región. Sin embargo, la ciencia moderna acaba de identificar el secreto detrás de su potencial: un tipo de azúcar molecular llamado polisacárido sulfatado (SPS).

Si bien los resultados aún deben confirmarse en estudios con humanos, los hallazgos son prometedores:

“El estudio demuestra que estos polisacáridos sulfatados tienen un fuerte efecto antiinflamatorio e inhibe las células cancerígenas in vitro”, señalaron los investigadores en la revista Carbohydrate Polymers.

Un aliado más en la lucha contra el cáncer

En el pasado, se han identificado compuestos anticancerígenos en plantas, veneno de escorpión e incluso en los tardígrados. Ahora, el Antrodia cinnamomea se suma a la lista de organismos con potencial farmacéutico.