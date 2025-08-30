;

“Que se lave la boca con...”: Cristián Campos rompe el silencio contra Natalia Valdebenito

El actor respondió con dureza a las críticas que la comediante hizo contra María José Prieto.

Javiera Rivera

Cristián Campos rompió el silencio este viernes en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, luego de que se confirmara su sobreseimiento en la denuncia de abuso sexual presentada por su exhijastra, Raffaella Di Girolamo.

Durante la conversación con Diana Bolocco, el actor se refirió a las declaraciones de la comediante Natalia Valdebenito, quien meses atrás había criticado a María José Prieto por defender públicamente a su esposo.

En dicha ocasión, Valdebenito había señalado que “Raffaella es la víctima de Campos, según el dictamen de la justicia. Que salga la esposa del abusador a defenderlo no ha de extrañar, pero que salga a atacarla es de una bajeza total”.

Ante esos dichos, Campos no se guardó nada y apuntó directamente contra la comediante: “El otro día esta señora que hace humor subió un post con la foto de mi mujer que decía: ‘Encubridora de abusadores’”, relató.

El actor defendió a su esposa, recordando que María José Prieto impulsó procesos judiciales en el pasado contra su propio padrastro:

“Mi mujer fue pionera en este país en denunciar cuando no existía el ‘MeToo’. Hizo un juicio de diez años junto a otras afectadas para meter preso a su padrastro. Y ahora se permite Natalia acusarla de encubridora. ¿En qué mundo estamos?”, declaró.

Finalmente, Campos cerró con un mensaje directo: “Yo le diría a Natalia Valdebenito que no se meta con mi mujer, que se lave la boca con sapolio antes de hablar de ella. Que se haga unas friegas con azufre que debe tener en su utilería con patas de rana y alas de murciélago. Con su feminismo de cartón no le llega ni a los talones”.

