Tras presiones del Gobierno: comisión de Salud del Senado reanuda discusión del proyecto de ley sobre eutanasia

Fue en diciembre de 2024 cuando la comisión de Salud del Senado comenzó la discusión del proyecto de ley que regula la eutanasia y los cuidados paliativos, tras tres años de inactividad .

La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite legislativo, permite a pacientes con enfermedades terminales e incurables solicitar asistencia médica para acelerar su muerte.

Con esto se busca dar una “muerte digna”, algo que es respaldado ampliamente en Chile. Así lo evidenció la encuesta Cadem (mayo de 2025), que reveló que el 76 % está a favor .

¿En que está el proyecto de eutanasia?

En junio pasado, el Gobierno ingresó indicaciones para que el Senado reanude la discusión del proyecto. Entre ellas se le dio urgencia, facultad presidencial que se ha renovado decenas de veces desde el año pasado.

Agencia UNO | Parte de la comisión de Salud del Senado. De izquierda a derecha, los senadores Iván Flores, Juan Luis Castro y Sergio Gahona / VICTOR HUENANTE

Y fue este martes cuando la comisión de Salud retomó la discusión, donde sus integrantes acordaron continuar con la ronda de exposiciones el 1, 2 y 3 de septiembre, y en la última se espera votar en general la iniciativa.

Este acuerdo se dio luego de que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, habría apurado personalmente a la comisión a retomar la discusión, consignó La Tercera. De aprobarse, pasará a sala.