Arturo Vidal aborda el primer entrenamiento de Fernando Ortiz y deja un aviso de cara a la Supercopa

Fernando Ortiz, nuevo DT de Colo Colo, dirigió este martes su primer entrenamiento al mando del plantel albo tras ser presentando oficialmente el día de ayer.

Luego de la práctica, Arturo Vidal se detuvo a firmar autógrafos a la salida del Estadio Monumental y ahí conversó brevemente con ADN Deportes sobre su primer encuentro con el técnico argentino. “Todo bien, conversamos en el entrenamiento. Fue el primer día, así que estamos bien”, señaló el volante.

Además, el “King” se refirió al duelo que disputarán contra Universidad de Chile por la Supercopa, el próximo 14 de septiembre. “Nos vamos a preparar de la mejor forma para ganar esa copa”, aseguró Vidal.

Fernando Ortiz y sus palabras para Arturo Vidal

Ayer, en conferencia de prensa, Fernando Ortiz le dedicó palabras a Arturo Vidal durante su presentación oficial como nuevo entrenador de Colo Colo. “Soy un afortunado de dirigir a Arturo y poder sacarle toda su experiencia como jugador. No vengo a imponer mi juego y hacer las cosas que tengo en mi cabeza, al contrario. Me sentaré con Arturo a conversar. Ojalá podamos tener una conexión muy buena”, mencionó el DT de los albos.