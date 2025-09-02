Al chileno le gusta ir cómodo: viajes en buses en Chile alcanzan histórica marca antes de Fiestas Patrias

La celebración de las Fiestas Patrias en Chile no solo son fondas, ramadas, y comidas, sino que también es una de las fechas de mayor movilidad en el país.

Esto porque miles de compatriotas aprovechan las jornadas que son feriados para viajar a regiones, ya sea para visitar a familiares o simplemente para descansar.

En ese sentido, y según datos entregados por Recorrido.cl, los viajes en buses en Chile alcanzaron una histórica marca.

Según el portal dedicado a la compra de pasajes, entre enero de 2024 y el primer semestre de 2025, entre el 45% y 48% de los pasajes vendidos corresponden a servicios Salón Cama, superando por primera vez a los tradicionales semicama.

“El pasajero chileno está priorizando cada vez más su bienestar. Este crecimiento sostenido refleja una clara preferencia por el descanso y la privacidad, especialmente en tramos largos”, señaló Simón Narli, cofundador de Recorrido.cl.

Además, abordó el impacto en la oferta de las empresas de transporte, específicamente en el creciente número de máquinas equipadas con butacas tipo cama. “Los operadores están invirtiendo en renovar sus flotas con buses más cómodos y equipados, incorporando cada vez más servicios Salón Cama”, afirmó.

Según datos del portal, en los últimos 10 años, la venta de pasajes en buses con butacas cama ha crecido en más de un 60%.

Asimismo, las nuevas máquinas ofrecen asientos más amplios, totalmente reclinables y con disposición en filas individuales. A esto se suman mejoras tecnológicas como WiFi, puertos USB, pantallas individuales y aire acondicionado inteligente, que posicionan al bus como una alternativa real al auto particular, tanto en comodidad como en economía.