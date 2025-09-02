;

Adolescente de 12 años fue maniatado: qué se sabe del violento turbazo en Chicureo protagonizado por banda delictual

Carabineros informó que los delincuentes amenazaron a la familia con armas de fuego y agredieron al dueño de casa.

Un violento robo afectó durante la madrugada de este martes a una familia que reside en un condominio de la comuna de Colina. Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, cerca de las 05:40 horas, un grupo de al menos ocho delincuentes encapuchados y armados ingresó al domicilio y sorprendió a los cuatro integrantes del hogar mientras dormían.

El mayor Alberto Pérez López, comisario de la 8ª Comisaría de Colina, detalló que los antisociales intimidaron a las víctimas con armas de fuego y golpearon al dueño de casa con pies y puños, mientras que el resto de la familia, incluyendo un menor de 12 años y un joven de 18, fue maniatada.

Tras reducir a la familia, los delincuentes sustrajeron diversas especies de valor y se dieron a la fuga a bordo de dos vehículos de alta gama pertenecientes a las víctimas, entre ellos un Mercedes Benz. Gracias al rápido aviso de los afectados, se desplegó un operativo policial en la zona y logró recuperar uno de los automóviles, que fue abandonado en el sector de La Pincoya, comuna de Huechuraba.

Además, en el sitio del suceso se encontró otro vehículo utilizado por los asaltantes, el cual mantenía encargo por robo vigente desde el 2 de septiembre y portaba una patente adulterada. Pese al amplio despliegue policial, hasta ahora no se registran detenidos.

Respecto al ingreso de la banda al condominio, Carabineros informó que aún se investiga si los delincuentes amenazaron al guardia de acceso o simularon ser residentes. El recinto cuenta con cámaras de seguridad, cuyos registros serán periciados por el Ministerio Público y equipos especializados.

