Una comerciante ambulante de San Borja, en Lima, Perú, protagonizó un inusual episodio de protesta luego de que personal municipal intentara incautar su mercadería.

El hecho, registrado por testigos y difundido en redes sociales, generó un intenso debate sobre la fiscalización del comercio informal en la capital peruana.

Según se ve en las imágenes, la mujer reaccionó de forma desesperada al ver el actuar de personal de la Municipalidad Distrital de San Borja en conjunto con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Serenazgo.

En medio de la tensión, mientras le quitaban sus productos, decidió quitarse la ropa y correr desnuda tras uno de los funcionarios, intentando agredirlo.

En medio de la escena, la comerciante acusó a las autoridades de “perseguirla” constantemente y aseguró que su única intención es trabajar para poder mantener a sus hijos.

“Ya me quitaron la mercadería, ahora llévense mi ropa también”, gritó en señal de protesta, según se escucha en uno de los registros.

El altercado no quedó ahí: la mujer continuó discutiendo con otros funcionarios municipales, lo que derivó en un momento de caos presenciado por decenas de transeúntes.

Lo ocurrido generó opiniones divididas en internet. Mientras algunos usuarios respaldaron la labor de fiscalización contra el comercio informal, otros expresaron solidaridad con la comerciante, argumentando que se trata de una muestra de la precariedad y la falta de oportunidades laborales que empuja a muchas personas a vender en las calles.