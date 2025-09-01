;

Sin Jarry ni Tabilo: Nicolás Massú oficializa la convocatoria de Chile para enfrentar a Luxemburgo por Copa Davis

Los dos tenistas nacionales mejor rankeados no estarán presentes en el Estadio Nacional.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

A poco menos de dos semanas para la Copa Davis, Nicolás Massú anunció la convocatoria de Chile para los cruces ante Luxemburgo por el Grupo I de la competencia.

Cristian Garín (126°), Tomás Barrios (134°), Matías Soto (272°), Daniel Núñez (773°) y Diego Fernández (1068°) serán los encargados de representar al país este 13 y 14 de septiembre en el Court Central del Estadio Nacional.

Como era de esperarse, las miradas se centraron en las ausencias de los dos tenistas nacionales mejor rankeados en la actualidad: Nicolás Jarry (102°) y Alejandro Tabilo (122°). Fue la propia Federación de Tenis la que explicó los motivos.

Revisa también:

ADN

En el caso de Nicolás Jarry es por asuntos familiares y en el de Alejandro Tabilo, por priorizar su calendario ATP”, señalaron en el comunicado oficial.

De esta manera, Nicolás Massú deberá preparar al equipo de cara a los enfrentamientos ante Luxemburgo, donde Chile parte como favorito para avanzar a las clasificatorias de 2026.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad