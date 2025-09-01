Sin Jarry ni Tabilo: Nicolás Massú oficializa la convocatoria de Chile para enfrentar a Luxemburgo por Copa Davis

A poco menos de dos semanas para la Copa Davis, Nicolás Massú anunció la convocatoria de Chile para los cruces ante Luxemburgo por el Grupo I de la competencia.

Cristian Garín (126°), Tomás Barrios (134°), Matías Soto (272°), Daniel Núñez (773°) y Diego Fernández (1068°) serán los encargados de representar al país este 13 y 14 de septiembre en el Court Central del Estadio Nacional.

Como era de esperarse, las miradas se centraron en las ausencias de los dos tenistas nacionales mejor rankeados en la actualidad: Nicolás Jarry (102°) y Alejandro Tabilo (122°). Fue la propia Federación de Tenis la que explicó los motivos.

“En el caso de Nicolás Jarry es por asuntos familiares y en el de Alejandro Tabilo, por priorizar su calendario ATP”, señalaron en el comunicado oficial.

De esta manera, Nicolás Massú deberá preparar al equipo de cara a los enfrentamientos ante Luxemburgo, donde Chile parte como favorito para avanzar a las clasificatorias de 2026.