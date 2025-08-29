;

“Es el mejor regalo para el tenis”: John McEnroe ignora al Big Three y revela al tenista más talentoso que ha visto en cancha

El estadounidense dijo que “tiene todos los golpes”, destacándose por encima de Federer, Nadal y Djokovic en el circuito actual.

Martín Neut

John McEnroe

John McEnroe / Tim Clayton

John McEnroe, leyenda del tenis de EE.UU. con 7 Grand Slam y 77 títulos, sorprendió al poner a un tenista contemporáneo por encima del Big Three —Federer, Nadal y Djokovic— al analizar el nivel actual del circuito.

En plena disputa del US Open, aseguró a ESPN: “Tiene todos los golpes posibles” y es “asombrosamente bueno cuando está en forma”.

ADN

El estadounidense se refiere a Carlos Alcaraz. “Uno de los tipos más rápidos que jamás haya estado en una pista de tenis, con una personalidad y actitud increíbles”, dijo, subrayando que su versatilidad lo hace sobresalir incluso frente a los mejores de la historia.

“Es el mejor regalo para el tenis”

Sobre su rivalidad con Jannik Sinner, McEnroe fue claro: “Si ambos jugadores juegan lo mejor posible, él es el mejor jugador en general. Si está a un nivel A- o menos, Sinner lo vencerá. A eso se reduce”.

No es la primera vez que McEnroe lo elogia. En junio afirmó que es “el mejor regalo para el tenis tras Federer, Nadal y Djokovic” y “el único tenista por el que pagaría una entrada”.

Sobre su potencial a futuro, comentó: “Ni en mis mejores sueños habría pensado que Federer, Djokovic y Nadal llegarían a ganar 20 Grand Slam. Si me preguntas si Sinner o él pueden ganar 25 (…) me parece una locura, pero nunca digas nunca”.

