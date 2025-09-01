Rodrigo Echeverría reacciona a la nómina de Chile sin “dorados” y nombra a tres nuevos líderes en La Roja

Durante la mañana de este lunes llegaron al país varios de los seleccionados chilenos que juegan en el extranjero, quienes fueron convocados por Nicolás Córdova para enfrentar a Brasil y Uruguay en el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Uno de los que arribó a Santiago esta mañana fue Rodrigo Echeverría, quien conversó con ADN Deportes y anticipó ambos partidos. “Ya estamos eliminados, pero la intención es terminar de la mejor manera posible, con una nueva nómina, con muchos chicos jóvenes, así que, esperemos estar a la altura. Queremos dejar una buena impresión para lo que viene”, señaló el volante del León de México.

“Tenemos un cuerpo técnico que hace las cosas bien. Conozco a Nicolás Córdova, trabaja de muy buena forma. Espero que nos podamos adaptar rápido y poder hacer una buena doble fecha, que la necesitamos para cerrar bien dentro de todo lo malo”, agregó el mediocampista de 30 años.

Echeverría también abordó la responsabilidad que tendrán algunos futbolistas de La Roja, luego de que Córdova no citara a ningún jugador de la Generación Dorada. “Hay varios líderes que llevan bastante tiempo en la Selección, como Paulo Díaz, Gabriel Suazo y Guillermo Maripán. Hay jugadores para afrontar este desafío y tienen el respaldo de todo el plantel”, comentó.

Por último, el ex Everton se refirió al Mundial Sub 20 que se jugará en Chile entre septiembre y octubre. “Es una cita súper importante para nuestro país. Han salido varios jugadores jóvenes con mucha calidad y esperemos que puedan ser un aporte. Son jugadores de Selección y están capacitados para eso. Les deseo todo el éxito posible y los estaremos apoyando”, concluyó.

Además de Rodrigo Echeverría, llegaron al país esta mañana Ben Brereton, Vicente Reyes, Lawrence Vigouroux, Gabriel Suazo y Bruno Barticciotto.