Sueño cumplido: profesora fanática de Chayanne que se viralizó gracias a su curso podrá verlo en vivo

Lo que comenzó como una “humorada” terminó convirtiéndose en una realidad.

José Campillay

Sueño cumplido: profesora fanática de Chayanne que se viralizó gracias a su curso podrá verlo en vivo

Una profesora de Puerto Montt se transformó en protagonista de un video viral luego de que sus alumnos de II°B la sorprendieran en su último día de clases ingresando a la sala con máscaras de Chayanne.

El gesto buscaba consolarla, ya que no pudo comprar entradas para uno de sus conciertos agendados en Chile, específicamente en Santiago.

“Ya que no pude ir al concierto, ellos me llevaron a Chayanne a la sala”, describió la docente en su publicación del momento en redes sociales.

Posteriormente, utilizó su cuenta de Facebook para detallar lo vivido aquel día, cargado de emociones, donde además compartió una importante noticia.

“Jamás pensé que una humorada en el último.dia con mi IIºB terminaría en un vídeo viralizado así. Fue un día lleno de emociones y de cariño de parte de muchas personas”, comenzó diciendo.

Reflexionando y agradeciendo sobre lo sucedido, Marcela Barría sorprendió al anunciar que el llamativo momento tuvo un final feliz y resultados inesperados.

“Solo queda que el nuevo colegio al que llego desde este lunes me autorice para ir a ver a Chayanne”, escribió, anunciando que se le cumplió el sueño.

Con el pasar de las horas, desde la administración de Movistar Arena se contactaron con Barría para invitarla a uno de los conciertos del artista puertorriqueño.

Según trascendió, la invitación contempla los pasajes, la estadía y acceso al bar VIP para dos personas, lo que asegura una experiencia inolvidable.

“Gracias Movistar Arena por el tremendo regalo. Y gracias IIºB del Darío Salas de Puerto Montt. Aún no me lo puedo creer. Les contaré cómo me va con el permiso. Esta nunca fue la intención, pero se agradece infinitamente. Los amo”, concluyó la profesora en su post.

