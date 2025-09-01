¿Podrá ser candidato a diputado? Segundo Tribunal Electoral resolverá este lunes futuro político de Daniel Jadue

Para este lunes, a las 14:30 horas, el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana fijó una audiencia para revisar la situación del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

La cita surge luego de que se interpusiera una reclamación en contra del exjefe comunal para impedir su candidatura a diputado por el Distrito 9 en las elecciones del 16 de noviembre.

Daniel Jadue podrá comparecer de manera telemática a la audiencia. El tribunal también solicitó un informe al Poder Judicial respecto de su situación.

Si en la cita se ratifica las acusaciones, el exalcalde podría quedar inhabilitado para presentarse como candidato, pues la ley establece que una persona acusada pierde sus derechos políticos y su derecho a sufragio.