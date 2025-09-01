;

Parrillas seguras en Fiestas Patrias: nunca cometas estos errores a la hora de hacer un asado

Llega el 18 y con ello el olor a asado. Pero ojo, ya sea en una parrilla eléctrica, gas o carbón, ten en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad.

Mario Vergara

Con la temporada de asados encima, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reforzó sus fiscalizaciones para asegurar que en el comercio solo se ofrezcan parrillas a gas y eléctricas certificadas con SELLO SEC. Más allá del control en tiendas, la seguridad depende, sobre todo, de cómo compramos, instalamos y usamos estos equipos en casa. Aquí van las recomendaciones esenciales, explicadas en simple.

El SELLO SEC, visible en la parrilla, regulador, flexible (manguera) y alargadores, confirma que el producto pasó pruebas de seguridad. Escanéalo con el celular (QR del sello) para revisar marca, modelo y vigencia. Evita equipos “adaptados”, sin procedencia clara o repuestos genéricos: la seguridad empieza por la compra informada.

Ubica la parrilla en superficie firme, nivelada y ventilada, lejos de muros, muebles, cortinas y vegetación. Define un perímetro de seguridad para niños y mascotas y ten a mano guantes, pinzas largas y un extintor ABC (o arena). Nunca uses la parrilla en espacios cerrados ni improvises techumbres plásticas o telas encima.

Si tu parrilla es a gas, cuida las conexiones

El cilindro va siempre al costado, jamás debajo de los quemadores o dentro de muebles. Revisa que regulador y flexible estén certificados, en buen estado y sin vencer; sujeta las uniones con abrazaderas y realiza una prueba de fugas con agua jabonosa: si ves burbujeo, cierra el cilindro, ventila y corrige antes de encender (nunca pruebes con fuego). Para encender, abre el gas de forma gradual y verifica llama azul estable. Para apagar, cierra primero el cilindro y luego las perillas. Programa mantención anual y reemplaza el flexible/regulador al cumplirse su vida útil.

Si tu parrilla es eléctrica, evita las sobrecargas

Lo ideal es conectarla directo a la toma de pared. Si necesitas alargador, que tenga SELLO SEC y que solo alimente a la parrilla (no sumes otros equipos a la misma zapatilla). Revisa que cable y enchufe estén sin cortes, holguras ni marcas de calor. Mantén el equipo seco y el cable libre de pisadas o roces; si se moja, desconecta y deja secar por completo antes de volver a usar. Si el enchufe calienta, huele a plástico o salta el automático, desconecta y manda a revisar.

No dejes la parrilla encendida sin un adulto responsable atento. Retira grasas acumuladas para evitar llamaradas y ten a mano una tapa o bandeja metálica para sofocar fuego de grasa (no uses agua). Ordena el área de trabajo para que nada inflamable quede cerca y mantén los utensilios largos para reducir exposición al calor.

Asado / Maryna Terletska

Señales de alerta y reacción rápida

Si percibes olor a gas o detectas burbujas en la prueba jabonosa, cierra el cilindro, ventila y no accionar interruptores hasta resolver. En equipos eléctricos, ante chisporroteo, calentamiento de ficha o humo, desconecta de inmediato. En caso de incendio, corta gas/energía si es seguro, usa extintor ABC o tapa el foco y llama a Bomberos (132) o Carabineros (133).

Limpieza y mantención evitan emergencias. Después de cada uso, limpia quemadores/superficies y elimina restos de grasa y comida. En gas, revisa perillas y uniones; en eléctricas, resistencias y conexiones. Utiliza solo repuestos certificados y sigue el manual del fabricante.

No instales la parrilla en interiores o balcones cerrados sin ventilación; no ubiques el cilindro bajo la parrilla ni expuesto al sol directo; no conectes parrillas móviles a la red fija de gas; no adaptes piezas ni uses repuestos sin certificación; y no sobrecargues alargadores.

