Presidente Boric celebra aniversario del Copago Cero: “Estamos orgullosos de haberlo empujado el primer año de nuestro Gobierno”

Este 1 de septiembre se cumplieron tres años desde que la medida ha permitido dar gratuidad a personas pertenecientes a los tramos D y C de Fonasa. “Es un alivio económico”, destacó el Mandatario.

Esta mañana, el Presidente Gabriel Boric encabezó la habitual vocería del gobierno para referirse al tercer aniversario del Copago Cero, beneficio que entrega gratuidad a personas usuarias de los tramos D y C de Fonasa.

“Esto ha significado un ahorro de casi 370 mil millones de pesos que ha beneficiado a 1.900.000 personas, principalmente a familias de clase media”, dijo el Mandatario.

Luego, añadió que el beneficio “es un alivio económico y es con la certeza de que cada familia de Chile que está en Fonasa cuenta con una salud gratuita en todas sus atenciones”.

“Estamos orgullosos de haber empujado con decisión el Copago Cero el primer año de nuestro Gobierno, junto con otros avances, como la Atención Primaria de Salud Universal (...) En todas las comunas donde vamos nos hablan muy contentos de sus buenos resultados”, destacó el Presidente Boric.

