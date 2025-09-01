¿Otro caído más? Aseguran que entrenador del Campeonato Nacional será destituido este martes

Otra semana de fútbol chileno, otro entrenador que es destituido. En esta ocasión, se trata del DT con peor rendimiento en la segunda vuelta del Campeonato Nacional 2025.

Según reporta Efecto Cementero, Walter Lemma firmará este martes su finiquito en Unión La Calera, tras acumular ocho partidos consecutivos sin ganar en la Liga de Primera.

Para ser exactos, desde la jornada 15, el registro del equipo muestra apenas dos empates y seis derrotas, dejando al cuadro de la zona interior de la Región de Valparaíso en la decimoprimera posición de la tabla con 23 puntos, a solo seis de Unión Española, que marca la zona de descenso.

El equipo de Lemma, que cuenta con uno de los goleadores del torneo, Sebastián “Sacha” Sáez con 9 conquistas, es el conjunto con menos goles a favor de toda la competencia, con solo 18 tantos convertidos hasta el momento.

Con la destitución del exColo Colo, la mitad de los clubes del Campeonato Nacional ya ha despedido al menos a uno de sus entrenadores.