Nuevo intento de fuga: cinco reos intentaron escapar de la cárcel de Puente Alto

Tres reos llegaron hasta los patios de la zona de ingreso y dos más consiguieron alcanzar la conocida “línea de fuego”, antes de ser recapturados.

Cristóbal Álvarez

Durante la madrugada de este lunes, cinco internos protagonizaron un intento de fuga en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad.

El hecho ocurrió cerca de las 6:00 horas, cuando el grupo trató de evadir el recinto penitenciario, según informó Gendarmería, a través de un comunicado.

En concreto, dos de los reos alcanzaron a llegar hasta la denominada “línea de fuego”, mientras que los otros tres avanzaron hasta los patios de la sección de ingreso.

De acuerdo a los primeros antecedentes, Gendarmería activó los protocolos de emergencia y solicitó apoyo a otras unidades. Personal del Centro de Gestión de las Operaciones Policiales (CGOP) se trasladó al lugar, mientras Carabineros realizó un patrullaje aéreo para reforzar la seguridad en el perímetro.

Los cinco internos fueron finalmente controlados y atendidos por personal médico, ya que presentaban diversas contusiones. Posteriormente, fueron derivados a una celda de contención a la espera de nuevas disposiciones de la jefatura de la unidad.

Los reos mantienen condenas por distintos delitos, entre ellos robo con violación, robo con sorpresa, porte ilegal de armas, robo con intimidación y receptación de vehículos motorizados.

