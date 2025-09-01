Imacec: economía chilena cumple con las expectativas de mercado y crece 1,8% en julio

Este lunes, el Banco Central entregó el Índice Mensual de la Actividad Económica, Imacec, correspondiente al mes de julio de 2025, el cual anotó un crecimiento de 1,8%.

La cifra se encuentra dentro de las expectativas del mercado, quienes apuntaban a una expansión del orden del 1,9%.

Además, el informe señala que la serie desestacionalizada aumentó 1,0% respecto a junio, y creció 2,3% en doce meses.

Indicador de julio

El Imacec de julio se explica por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera.

En tanto, el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,5%, mientras que en términos desestacionalizados, registró un alza de 0,5% respecto del mes anterior.

La producción de bienes cayó 0,9% en términos anuales, resultado que fue explicado por la menor producción de la minería y del resto de bienes.

En tanto, la actividad comercial presentó un aumento de 6,6% en términos anuales, donde todos sus componentes exhibieron resultados positivos.

Mientras que los servicios aumentaron 2,6% en términos anuales, resultado que se explicó por los servicios empresariales y personales, estos últimos impulsados por los servicios de salud.