Reo armado se fuga desde hospital en Arica

El interno de amplio prontuario policial, identificado como Luis Loayza Rosel,escapó durante la jornada mientras permanecía bajo custodia.

Verónica Villalobos

Santiago

Un interno del sistema penitenciario protagonizó una fuga este sábado desde un hospital en la ciudad de Arica, hecho que activó un amplio operativo de búsqueda en la zona.

El sujeto fue identificado como Luis Loayza Rosel, quien al momento de escapar estaría armado, según los primeros antecedentes.

ADN

De acuerdo con la información disponible, Loayza acumula 18 causas por distintos delitos, siendo la más reciente por robo con violencia.

Carabineros y Gendarmería desplegaron un operativo conjunto para dar con el prófugo, al tiempo que las autoridades pidieron a la comunidad mantener la calma y colaborar entregando antecedentes que permitan ubicarlo.

