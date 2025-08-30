Reo armado se fuga desde hospital en Arica / Leopoldo Astorga

Santiago

Un interno del sistema penitenciario protagonizó una fuga este sábado desde un hospital en la ciudad de Arica, hecho que activó un amplio operativo de búsqueda en la zona.

El sujeto fue identificado como Luis Loayza Rosel, quien al momento de escapar estaría armado, según los primeros antecedentes.

Revisa también Tres mujeres son detenidas en el norte de Chile tras ser sorprendidas ingresando más de 65 kilos de droga

De acuerdo con la información disponible, Loayza acumula 18 causas por distintos delitos, siendo la más reciente por robo con violencia.

Carabineros y Gendarmería desplegaron un operativo conjunto para dar con el prófugo, al tiempo que las autoridades pidieron a la comunidad mantener la calma y colaborar entregando antecedentes que permitan ubicarlo.