Muere obispo emérito de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, tras permanecer varios días internado

Durante esta jornada, el Obispado de Rancagua confirmó el fallecimiento del monseñor Alejandro Goic Karmelic a los 85 años.

El obispo emérito había sido ingresado a dependencias de la Clínica Isamédica de Rancagua en un estado de salud muy delicado.

Goic había sido obispo en funciones de esta diócesis desde los años 2004 hasta el año 2018, fecha en la cual el entonces Papa Francisco aceptó su renuncia tras dos intentos por haber cumplido los 75 años de edad.

Monseñor Goic también fungió como presidente de la Conferencia Episcopal durante un periodo.

En un comunicado, la diócesis señaló que “rogamos a toda la comunidad eclesial y a quienes lo conocieron unirse en oración por su descanso eterno y por el consuelo de sus familiares y cercanos”.

“Pronto se entregará más información respecto a sus funerales”, cierra el comunicado.