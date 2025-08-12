Este 14 de agosto llega a HBO Max Marcial Maciel: El Lobo de Dios, una producción que, según su director Matías Gueilburt, fue un desafío “movilizante” por la magnitud del personaje y las heridas que su historia sigue provocando.

El documental retrata al fundador de los Legionarios de Cristo no solo como un abusador sexual, sino como “un monstruo de muchas caras” cuya ambición, poder económico y capacidad de manipulación le permitieron escalar hasta el Vaticano.

Marcial Maciel, El Lobo De Dios Ampliar

“Es impactante ver cómo una persona así pudo avanzar con tanta facilidad durante tantos años”, señaló Gueilburt, recordando que las primeras denuncias contra Maciel datan de los años 40, pero fueron archivadas. “Uno piensa cuánto dolor se habría evitado si se hubiesen tomado medidas en ese momento”, reflexionó.

Esteban Vidal, productor del proyecto, subrayó que parte del objetivo de la serie es combatir la sensación de impunidad: “Tenemos que volver a estos casos, dar voz a las víctimas, a los sobrevivientes y a los investigadores. Lamentablemente siguen ocurriendo y van a seguir ocurriendo”.

Testimonios claves

El documental se nutre de testimonios de figuras clave como José Barba, Arturo Jurado y Elena Asada, además de periodistas e investigadores que han seguido el caso. Gueilburt destacó que también se abordaron las aristas financieras y políticas del personaje, lo que exigió una investigación “de muchos años y con muchas personas involucradas”.

Para el director, el trabajo incluyó una apuesta visual que llevó al equipo a filmar en locaciones emblemáticas como Comillas, en España, y el Vaticano: “Queríamos que el espectador sintiera la magnitud del mundo de poder al que Maciel aspiraba”.