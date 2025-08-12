;

VIDEO. “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”: el documental que expone el poder y la impunidad en la Iglesia Católica

La nueva serie de HBO Max, dirigida por Matías Gueilburt, revela la compleja red de abusos, corrupción y encubrimiento que permitió a uno de los líderes religiosos más influyentes del siglo XX evadir la justicia durante décadas.

Nelson Quiroz

Marcial Maciel, El Lobo De Dios

Marcial Maciel, El Lobo De Dios

Este 14 de agosto llega a HBO Max Marcial Maciel: El Lobo de Dios, una producción que, según su director Matías Gueilburt, fue un desafío “movilizante” por la magnitud del personaje y las heridas que su historia sigue provocando.

El documental retrata al fundador de los Legionarios de Cristo no solo como un abusador sexual, sino como “un monstruo de muchas caras” cuya ambición, poder económico y capacidad de manipulación le permitieron escalar hasta el Vaticano.

ADN

Marcial Maciel, El Lobo De Dios

“Es impactante ver cómo una persona así pudo avanzar con tanta facilidad durante tantos años”, señaló Gueilburt, recordando que las primeras denuncias contra Maciel datan de los años 40, pero fueron archivadas. “Uno piensa cuánto dolor se habría evitado si se hubiesen tomado medidas en ese momento”, reflexionó.

Revisa también

ADN

Esteban Vidal, productor del proyecto, subrayó que parte del objetivo de la serie es combatir la sensación de impunidad: “Tenemos que volver a estos casos, dar voz a las víctimas, a los sobrevivientes y a los investigadores. Lamentablemente siguen ocurriendo y van a seguir ocurriendo”.

Testimonios claves

El documental se nutre de testimonios de figuras clave como José Barba, Arturo Jurado y Elena Asada, además de periodistas e investigadores que han seguido el caso. Gueilburt destacó que también se abordaron las aristas financieras y políticas del personaje, lo que exigió una investigación “de muchos años y con muchas personas involucradas”.

Para el director, el trabajo incluyó una apuesta visual que llevó al equipo a filmar en locaciones emblemáticas como Comillas, en España, y el Vaticano: “Queríamos que el espectador sintiera la magnitud del mundo de poder al que Maciel aspiraba”.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad