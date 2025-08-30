Por delicado estado de salud: internan a obispo emérito de Rancagua Alejandro Goic

Durante la jornada del pasado viernes 29 de agosto se dio a conocer que el obispo emérito de Rancagua, el monseñor Alejandro Goic, fue internado de urgencia.

Mediante un comunicado, el Obispado de Rancagua informó que el exobispo permanece internado en la Clínica Isamédica de dicha ciudad.

En detalle, comunicaron que el monseñor “se encuentra bajo observación médica y recibiendo los cuidados necesarios”.

“El Obispado invita a toda la comunidad diocesana a unirse en oración confiada al Señor, pidiendo por la pronta recuperación y fortaleza de Monseñor Goić en este delicado momento de salud. Pedimos especialmente a las parroquias, comunidades religiosas y fieles en general, ofrecer oraciones y eucaristías por su pronta mejoría”, agregaron en el comunicado.

El monseñor Alejandro Goic fue obispo de la Diócesis de Rancagua durante 14 años, específicamente entre el 2004 y el 2018.

En tanto, su renuncia al gobierno pastoral fue aceptada por el propio Papa Francisco el 10 de julio del 2018.