Alexis Sánchez se une a la lista: quiénes son los otros chilenos que jugaron en Sevilla y cómo les fue

Tras rescindir su contrato con Udinese, Alexis Sánchez llegó a España este lunes para sellar su fichaje en el Sevilla.

El tocopillano volverá a jugar en el fútbol español después de 11 años de su paso por el Barcelona y se convertirá en el quinto chileno en vestir la camiseta del elenco sevillano.

A continuación, en ADN.cl repasamos quiénes son los otros futbolistas nacionales que jugaron en el Sevilla y cómo le fue a cada uno de ellos.

- Iván Zamorano (1990-1992): “Bam Bam” llegó al Sevilla proveniente del Saint Gallen de Suiza. Marcó 23 goles en 66 partidos disputados. Gracias al buen rendimiento que mostró en el cuadro blanquirrojo, el delantero fue comprado por el Real Madrid en 1992.

- Gary Medel (2011-2013): el Sevilla fue el primer equipo que defendió el “Pitbull” en Europa, luego de su destacado paso por Boca Juniors. En el conjunto español, el zaguero estuvo cerca de alcanzar los 100 partidos: en total disputó 94 duelos y anotó 9 goles.

- Bryan Rabello (2012-2013): el volante formado en Colo Colo dio un prometedor salto al Sevilla en 2012. Sin embargo, solo jugó 18 partidos oficiales con los blanquirrojos. En el poco tiempo que estuvo en el club, Rabello fue campeón de la Europa League 2013-2014: alcanzó a disputar 8 encuentros en aquel torneo, antes de irse a préstamo al Deportivo La Coruña.

- Gabriel Suazo (2025): el lateral izquierdo se incorporó al Sevilla en julio de este año, firmando un contrato por tres temporadas (hasta junio de 2028). Suazo no pudo jugar las primeras dos fechas del torneo español por problemas administrativos de su club, pero ayer concretó su esperado debut: fue titular en el triunfo 2-0 de su equipo ante Girona.