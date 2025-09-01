Implica un “gran riesgo” para los hombres: esta es la pose sexual más peligrosa, según un estudio

En el sexo, es común que las personas busquen realizar una serie de prácticas para así experimentar nuevas sensaciones.

Sin ir más lejos, hay guías completas en libros como el “Kamasutra” en donde detallan una serie de ideas para realizar durante las relaciones sexuales.

Sin embargo, hay una pose sexual que ha sido apuntada como la “más peligrosa” para los hombres y que, en caso de practicarla, implica un gran riesgo.

De acuerdo a un estudio publicado en “Advances in urology”, la postura sexual más peligrosa para los hombres sería nada más y nada menos que “la vaquera”.

Dicha posición, también conocida como “amazona”, se resume a cuando la mujer se ubica sobre el hombre y comienza a moverse encima de él.

Según el análisis, la mayor parte del tiempo en que se practica la vaquera no debería ocurrir nada malo. No obstante, el 50% de las fracturas de pene, en el acto sexual, ocurren mientras se practica esta pose.

Concretamente, el estudio dio a conocer que, en las relaciones sexuales heterosexuales, en 14 casos (50%) se registraron fracturas del miembro masculino cuando la mujer estaba sobre el hombre. La pose de “perrito”, es la segunda más riesgosa con un 28,6% del total de los casos registrados en el análisis.