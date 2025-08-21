¿Cuál es la mejor hora para el sexo? Un estudio reveló el momento preciso para gozar más (y sus ventajas)

Un estudio realizado en Reino Unido señaló cuál es la mejor hora para concretar relaciones sexuales, acto que genera la liberación de distintas hormonas de “la felicidad”.

El estudio reveló que la mejor hora para tener sexo es en la mañana, puntualmente a las 07:30. No obstante, el informe también detalla que los primeros 45 minutos luego de despertar son efectivos para obtener niveles hormonales más estimulantes.

Según detalló la sexóloga Loreto Vargas, en una entrevista a 24Horas, el encuentro íntimo matutino tiene una combinación hormonal muy conveniente: “Testosterona elevada, dopamina, endorfinas y oxitocina. Es una receta natural contra el estrés y la fatiga”.

Vínculo emocional: La clave para mayor recompensa

La doctora comentó que los beneficios del sexo aumentan si es realizado con un latente vínculo emocional.

En el sexo casual (sin relación afectiva) se liberan hormonas estimulantes, pero son solo de placer inmediato, como la dopamina, norepinefrina y testosterona.

Mientras que “hacer el amor” tiene la capacidad de liberar oxitocina y vasopresina, hormonas de felicidad, apego y amor. Este estado se puede mantener durante todo el día, mientras que en el casual, no.

Beneficios del sexo matutino sin vínculo emocional

Más energía

Mejor humor

Refuerzo inmunológico

Ventajas del coito matinal con vínculo emocional