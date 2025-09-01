“Espero que Correa recapacite y pida perdón”: la U de Chile denunciará al delantero ante el Tribunal de Disciplina / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este lunes, parte de la directiva de la U de Chile emprendió el vuelo a Paraguay para defender al club ante el expediente abierto por Conmebol luego de la serie de incidentes que se dieron en el cancelado partido contra Independiente.

“Entregaremos nuestros descargos. Vamos con mucha esperanza, tenemos una defensa bastante sólida jurídicamente. No veo ningún argumento por el que no podamos acceder a la próxima fase”, explicó el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Sin embargo, el mandamás del cuadro universitario laico también destinó tiempo a todo lo ocurrido en el Superclásico, donde se vio envuelto en un conato con el delantero de Colo Colo, Javier Correa.

“Me empezó a decir garabatos y lo tuvieron que agarrar o se venía encima mío. No sé bien qué pasó. No va en la dirección correcta, no ayuda a bajar el nivel de violencia que hay en ese estadio. Espero que el jugador recapacite y pida perdón”, aseguró el mandamás de la U de Chile.

“Escuché los improperios. No había hinchas nuestros en el estadio. Es de locos. Si había un hincha, era un familiar de un jugador de Colo Colo”, dijo Michael Clark en torno a la situación con Javier Correa, al cual, según información de ADN Deportes, denunciarán ante el Tribunal de Disciplina.

El líder de Azul Azul volvió a insistir en que, tras el fallecimiento de un hincha de Colo Colo, el Superclásico se debió suspender. “Es una pésima señal que en ese estadio pasen cosas y no pase nada. Ayer una persona fue al estadio y no volvió”, cerró en el Aeropuerto de Santiago.